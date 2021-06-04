Пирло стал претендентом на пост главного тренера «Эвертона»

«Эвертон» рассматривает кандидатуру Андреа Пирло на пост главного тренера команды на следующий сезон, сообщает Calciomercato. «Ириски» уже контактировали с итальянским тренером относительно возможного сотрудничества.

Андреа Пирло был уволен из «Ювентуса» после окончания сезона и теперь свободно может искать себе новое место работы.

Напомним, «Эвертон» финишировал на 10-й строчке АПЛ и снова остался без еврокубков.