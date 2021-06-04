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Пирло стал претендентом на пост главного тренера «Эвертона»

22:01
Андреа Пирло. Фото Instagram
Андреа Пирло. Фото Instagram
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«Эвертон» рассматривает кандидатуру Андреа Пирло на пост главного тренера команды на следующий сезон, сообщает Calciomercato. «Ириски» уже контактировали с итальянским тренером относительно возможного сотрудничества.

Андреа Пирло был уволен из «Ювентуса» после окончания сезона и теперь свободно может искать себе новое место работы.

Напомним, «Эвертон» финишировал на 10-й строчке АПЛ и снова остался без еврокубков.

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