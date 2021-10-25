Магуайр получил 0 баллов от Manchester Evening News за матч с «Ливерпулем»
Английское издание Manchester Evening News поставило оценки игрокам «Манчестер Юнайтед» за игру 9-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (0:5).
Худшим игроком встречи был признан защитник Харри Магуайр, получив 0 баллов.
«Магуайр должен быть наверху таблицы лучших ассистентов лиги после количества голов, которые он подарил соперникам, — говорится в материале на сайте Manchester Evening News. — Ходячая катастрофа, виновен почти в каждом пропущенном мяче.
Лучшим игроком матча с 5 баллами назван вратарь Давид Де Хеа.
В нынешнем сезоне Магуайр провел 10 матчей и забыл 1 мяч.
После 9 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал 14 очков и расположился на 7-м месте в турнирной таблице. «Ливерпуль» с 21 очком идет на 2-й позиции.
Дополнительная информация:
https://www.manchestereveningnews.co.uk/sport/football/football-news/man-united-player-ratings-liverpool-21955785
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