Магуайр получил 0 баллов от Manchester Evening News за матч с «Ливерпулем»

Английское издание Manchester Evening News поставило оценки игрокам «Манчестер Юнайтед» за игру 9-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (0:5).

Худшим игроком встречи был признан защитник Харри Магуайр, получив 0 баллов.

«Магуайр должен быть наверху таблицы лучших ассистентов лиги после количества голов, которые он подарил соперникам, — говорится в материале на сайте Manchester Evening News. — Ходячая катастрофа, виновен почти в каждом пропущенном мяче.

Лучшим игроком матча с 5 баллами назван вратарь Давид Де Хеа.

В нынешнем сезоне Магуайр провел 10 матчей и забыл 1 мяч.

После 9 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал 14 очков и расположился на 7-м месте в турнирной таблице. «Ливерпуль» с 21 очком идет на 2-й позиции.