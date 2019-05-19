Компани станет играющим тренером "Андерлехта"

33-летний защитник Венсан Компани, который сегодня, 19 мая, объявил об уходе из "Манчестер Сити", станет играющим тренером "Андерлехта". Соглашение будет рассчитано на три года. Об этом футболист сообщил в своем Фейсбуке.

Компани является воспитанником "Андерлехта".

– Это самое страстное, но рациональное решение, которое я когда-либо делал. Довольно неожиданно мне предложили должность играющего тренера и контракт на три года. Я хочу поделиться своими знаниями с молодым поколением футболистов. Это не прощание. Увидимся позже, – написал Компани в Фейсбуке.