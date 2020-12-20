Комичный автогол в АПЛ: хавбек «Ньюкасла» лицом переправил мяч в свои ворота
03:18
«Ньюкасл» в матче 14-го тура чемпионата Англии дома сыграл вничью с «Фулхэмом» со счетом 1:1.
Лондонский клуб не смог сам забить — автогол на счету полузащитника «сорок» Мэтта Ритчи. При этом гол получился весьма курьезным — мяч после розыгрыша углового попал хавбеку в лицо, после чего отлетел в ворота. Известный экс-игрок сборной Англии Гари Линекер написал в Twitter, что это один из самых комичных автоголов, которые он видел.
Absolute scenes as Ritchie takes a shot from the ghost of Joe Frazier during a match. pic.twitter.com/5M9jQJ4jKt— Glennon (@PeleFACTS) December 19, 2020
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