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Комичный автогол в АПЛ: хавбек «Ньюкасла» лицом переправил мяч в свои ворота

03:18
Полузащитник &quot;Ньюкасла&quot; Мэтт Ритчи переправляет мяч в собственные ворота. Фото AFP
Полузащитник &quot;Ньюкасла&quot; Мэтт Ритчи переправляет мяч в собственные ворота. Фото AFP
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«Ньюкасл» в матче 14-го тура чемпионата Англии дома сыграл вничью с «Фулхэмом» со счетом 1:1.

Лондонский клуб не смог сам забить — автогол на счету полузащитника «сорок» Мэтта Ритчи. При этом гол получился весьма курьезным — мяч после розыгрыша углового попал хавбеку в лицо, после чего отлетел в ворота. Известный экс-игрок сборной Англии Гари Линекер написал в Twitter, что это один из самых комичных автоголов, которые он видел.

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