Колючая проволока фанату не помеха. Юный болельщик не мог пропустить возвращение «Ливерпуля» к тренировкам
19:56
Игроки «Ливерпуля» приступили к тренировкам в преддверии подготовки к возобновлению сезона. Футболисты «красных» прибыли на базу в Мелвуде.
Фанаты команды обрадовались постепенному возвращению футбола в Англии. Один юный болельщик наблюдал за занятием команды через колючую проволоку.
Дата возобновления чемпионата Англии еще неизвестна, существует вероятность возвращения матчей в середине июня.
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