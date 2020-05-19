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Колючая проволока фанату не помеха. Юный болельщик не мог пропустить возвращение «Ливерпуля» к тренировкам

19:56
Юный фанат «Ливерпуля». Фото Twitter
Юный фанат «Ливерпуля». Фото Twitter
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Игроки «Ливерпуля» приступили к тренировкам в преддверии подготовки к возобновлению сезона. Футболисты «красных» прибыли на базу в Мелвуде.

Фанаты команды обрадовались постепенному возвращению футбола в Англии. Один юный болельщик наблюдал за занятием команды через колючую проволоку.

Дата возобновления чемпионата Англии еще неизвестна, существует вероятность возвращения матчей в середине июня.

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