Клубы АПЛ заинтересованы в экс-форварде «Спартака-2»

Форвард «Остенде» Фэшн Сакала, ранее выступавший за «Спартак-2», может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает Sports Corna. В его приобретении заинтересованы «Ньюкасл» и «Вест Хэм».

В 2018 году 23-летний замбиец перешел в бельгийский клуб за 150 тысяч евро. Его контракт рассчитан до лета 2021 года, потому он может быть доступен по сниженной цене. В прошедшем сезоне на его счету 9 голов и 3 результативные передачи в 30 матчах. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.