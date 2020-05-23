Клубы АПЛ 27 мая проведут голосование по поводу контактных тренировок

Клубы чемпионата Англии проведут совещание, в рамках которого планируется провести голосование по вопросу проведения контактных тренировок. Процедура намечена на 27 мая, сообщает Sky Sports.

Руководство АПЛ завершает работу над протоколом второго этапа, который посвящен командным тренировкам, где будут разрешены контакты между игроками. Подробности протокола будут обсуждены с футболистами и тренерами команд, после чего вопрос будет вынесен на голосование.

Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса, оставшиеся 92 матча отложены на неопределенный срок.