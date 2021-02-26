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Клопп высказался о возможном возвращении Жоты на поле

16:33
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о восстановлении нападающего Диогу Жоты.

«Диогу дважды тренировался в общей группе. Он хорошо смотрится, однако его не было довольно долго. Посмотрим, когда Жота вернется на поле в матчах», — приводит слова Клоппа Goal.

Португальский нападающий получил травму колена 9 декабря в матче группового турнира Лиги чемпионов с «Мидтьюланном» (1:1). 24-летний футболист пропустил 17 игр.

Жота перешел в «Ливерпуль» в сентябре 2020 года. На счету форварда 9 мячей в 17 матчах за команду в текущем сезоне.

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