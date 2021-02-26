Клопп высказался о возможном возвращении Жоты на поле
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о восстановлении нападающего Диогу Жоты.
«Диогу дважды тренировался в общей группе. Он хорошо смотрится, однако его не было довольно долго. Посмотрим, когда Жота вернется на поле в матчах», — приводит слова Клоппа Goal.
Португальский нападающий получил травму колена 9 декабря в матче группового турнира Лиги чемпионов с «Мидтьюланном» (1:1). 24-летний футболист пропустил 17 игр.
Жота перешел в «Ливерпуль» в сентябре 2020 года. На счету форварда 9 мячей в 17 матчах за команду в текущем сезоне.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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