Хименес сможет вернуться на поле до конца сезона
Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту рассказал о состоянии нападающего «волков» Рауля Хименеса, восстанавливающегося от перелома костей черепа.
«Я полностью уверен, что Рауль вернется на поле до конца сезона. Мы стараемся быть осторожны с учетом обстоятельств и избегать контактов на тренировках, а так Хименес уже принимает участие в занятиях с командой. То, что он с нами — большая помощь и ему, и команде. Мы счастливы, что Рауль чувствует себя лучше день ото дня», — цитирует Goal Хименеса.
В сезоне-2020/21 Хименес провел 11 матчей за «Вулверхэмптон», на его счету 3 гола.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/jimenez-return-fractured-skull-this-season-wolves-nuno/zt2orssakh7y10t9oeqck4fck
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