Хименес сможет вернуться на поле до конца сезона

Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту рассказал о состоянии нападающего «волков» Рауля Хименеса, восстанавливающегося от перелома костей черепа.

«Я полностью уверен, что Рауль вернется на поле до конца сезона. Мы стараемся быть осторожны с учетом обстоятельств и избегать контактов на тренировках, а так Хименес уже принимает участие в занятиях с командой. То, что он с нами — большая помощь и ему, и команде. Мы счастливы, что Рауль чувствует себя лучше день ото дня», — цитирует Goal Хименеса.

В сезоне-2020/21 Хименес провел 11 матчей за «Вулверхэмптон», на его счету 3 гола.