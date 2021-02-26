Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Хименес сможет вернуться на поле до конца сезона

17:48
Теги:

Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту рассказал о состоянии нападающего «волков» Рауля Хименеса, восстанавливающегося от перелома костей черепа.

«Я полностью уверен, что Рауль вернется на поле до конца сезона. Мы стараемся быть осторожны с учетом обстоятельств и избегать контактов на тренировках, а так Хименес уже принимает участие в занятиях с командой. То, что он с нами — большая помощь и ему, и команде. Мы счастливы, что Рауль чувствует себя лучше день ото дня», — цитирует Goal Хименеса.

В сезоне-2020/21 Хименес провел 11 матчей за «Вулверхэмптон», на его счету 3 гола.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/jimenez-return-fractured-skull-this-season-wolves-nuno/zt2orssakh7y10t9oeqck4fck

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир