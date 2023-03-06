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Сегодня, 13:55

Клопп — о рекорде Салаха по голам за «Ливерпуль» в АПЛ: «Это безумие, невероятное число»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал достижение нападающего своей команды Мохамеда Салаха по голам за мерсисайдский клуб в АПЛ.

В матче 26-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед» (7:0) египтянин оформил дубль и превзошел достижение Робби Фаулера (128) по числу голов за «Ливерпуль» в чемпионате Англии. Теперь на счету Салаха 129 мячей.

«129 голов — это безумие. Какое невероятное число! Он особенный игрок. Мы ценим его сейчас, но в дальнейшем люди будут оглядываться назад и говорить: «Вау, мы стали свидетелями чего-то действительно особенного», — приводит слова Клоппа BBC.

В текущем сезоне 30-летний египтянин сыграл за «Ливерпуль» 37 матчей во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 11 результативных передач.

Его команда располагается на 5-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 42 очка за 25 встречи.

Мохамед Салах
Робби Фаулер
Футбол
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 26 20 3 3 59-25 63
2
 Ман. Сити 26 18 4 4 66-25 58
3
 МЮ 25 15 4 6 41-35 49
4
 Тоттенхэм 26 14 3 9 46-36 45
5
 Ливерпуль 25 12 6 7 47-28 42
6
 Ньюкасл 24 10 11 3 35-17 41
7
 Фулхэм 25 11 6 8 36-31 39
8
 Брайтон 23 11 5 7 43-29 38
9
 Брентфорд 23 8 11 4 37-30 35
10
 Челси 25 9 7 9 24-25 34
11
 Астон Вилла 25 10 4 11 31-38 34
12
 Кр. Пэлас 25 6 9 10 21-32 27
13
 Вулверхэмптон 26 7 6 13 19-35 27
14
 Нот. Форест 25 6 8 11 20-44 26
15
 Лестер 25 7 3 15 36-43 24
16
 Вест Хэм 25 6 5 14 23-33 23
17
 Лидс 25 5 7 13 29-40 22
18
 Эвертон 26 5 7 14 19-38 22
19
 Саутгемптон 25 6 3 16 20-41 21
20
 Борнмут 25 5 6 14 24-51 21
Результаты / календарь
1 тур
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37 тур
38 тур
4.03 15:30
Ман. Сити – Ньюкасл
 2 : 0
4.03 18:00
Арсенал – Борнмут
 3 : 2
4.03 18:00
Астон Вилла – Кр. Пэлас
 1 : 0
4.03 18:00
Брайтон – Вест Хэм
 4 : 0
4.03 18:00
Челси – Лидс
 1 : 0
4.03 18:00
Вулверхэмптон – Тоттенхэм
 1 : 0
4.03 20:30
Саутгемптон – Лестер
 1 : 0
5.03 17:00
Нот. Форест – Эвертон
 2 : 2
5.03 19:30
Ливерпуль – МЮ
 7 : 0
6.03 23:00
Брентфорд – Фулхэм
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 27
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 18
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 14
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 12
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 9
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 7
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 24 1 6
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 18 1 5
Тайрик Митчелл

Тайрик Митчелл

Кристал Пэлас

 23 1 4
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