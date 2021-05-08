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Клопп высказался о будущем Окслейд-Чемберлена в «Ливерпуле»

12:00
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о будущем полузащитника Алекса Окслейд-Чемберлена в команде.

«Лето очень важно для нас, это относится и к Окслейд-Чемберлену. Когда футболист не выходит в стартовом составе, он должен использовать каждую тренировку и каждую минуту на поле, чтобы убедить тренера. В целом, меня не надо убеждать, но нужно, чтобы человек показывал себя. У Окслейд-Чемберлена были хорошие моменты в этом сезоне, он отлично показывает себя на тренировках. Я понимаю, что для него и для многих других ситуация очень сложная, но по ходу сезона происходит много вещей: усталость отдельных игроков, травмы. Рассчитываю ли я на Алекса в следующем сезоне? Да, я верю в него», — приводит Goal слова Клоппа.

В сезоне-2020/21 Окслейд-Чемберлен провел 14 матчей за «Ливерпуль», на его счету 1 результативная передача.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/klopp-insists-oxlade-chamberlain-still-has-liverpool-future/1s41078s1npqbzwq6ejtuugr6

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