Клопп высказался о будущем Окслейд-Чемберлена в «Ливерпуле»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о будущем полузащитника Алекса Окслейд-Чемберлена в команде.
«Лето очень важно для нас, это относится и к Окслейд-Чемберлену. Когда футболист не выходит в стартовом составе, он должен использовать каждую тренировку и каждую минуту на поле, чтобы убедить тренера. В целом, меня не надо убеждать, но нужно, чтобы человек показывал себя. У Окслейд-Чемберлена были хорошие моменты в этом сезоне, он отлично показывает себя на тренировках. Я понимаю, что для него и для многих других ситуация очень сложная, но по ходу сезона происходит много вещей: усталость отдельных игроков, травмы. Рассчитываю ли я на Алекса в следующем сезоне? Да, я верю в него», — приводит Goal слова Клоппа.
В сезоне-2020/21 Окслейд-Чемберлен провел 14 матчей за «Ливерпуль», на его счету 1 результативная передача.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/klopp-insists-oxlade-chamberlain-still-has-liverpool-future/1s41078s1npqbzwq6ejtuugr6
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