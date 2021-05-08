«Тоттенхэм» не собирается продавать Кейна летом
«Тоттенхэм» не будет продавать нападающего Харри Кейна в летнее трансферное окно, сообщает Evening Standard.
По информации источника, «шпоры» не намерены отвечать согласием ни на какие предложения по 27-летнему англичанину. Сообщается, что в форварде заинтересован «Манчестер Юнайтед».
В сезоне-2020/21 Кейн провел 45 матчей, на его счету 31 гол и 16 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 120 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.standard.co.uk/sport/football/tottenham-harry-kane-future-trophies-b933730.html
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю