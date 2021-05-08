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«Тоттенхэм» не собирается продавать Кейна летом

08:58
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«Тоттенхэм» не будет продавать нападающего Харри Кейна в летнее трансферное окно, сообщает Evening Standard.

По информации источника, «шпоры» не намерены отвечать согласием ни на какие предложения по 27-летнему англичанину. Сообщается, что в форварде заинтересован «Манчестер Юнайтед».

В сезоне-2020/21 Кейн провел 45 матчей, на его счету 31 гол и 16 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 120 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.standard.co.uk/sport/football/tottenham-harry-kane-future-trophies-b933730.html

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