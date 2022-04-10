Клопп сравнил матч «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» с боксерским поединком

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сравнил матч 32-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити» с боксерским поединком.

«Этот матч был похож на бой двух боксеров. Как только кто-то опускал руки на секунду, то пропускал удар. Мне многое понравилось в действиях моей команды. Жаль, не удалось взять три очка.

Отличный матч. Яркий. «Сити» лучше начал встречу, но потом мы перехватили инициативу.

Считаю, что результат закономерен. Теперь нужно двигаться дальше. Вся борьба еще впереди», — цитирует Клоппа The Athletic.

«Манчестер Сити» с 74 очками остался на 1-м месте, а «Ливерпуль» идет вторым и отстает на 1 очко.