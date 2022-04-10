Гвардиола: «Смотреть за игрой «Ливерпуля» одно удовольствие»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги матча 32-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля».

«Этот матч — отличная реклама АПЛ. Обе команды стремились победить.

Смотреть за игрой «Ливерпуля» одно удовольствие. Я невероятно горжусь своей командой.

Обе команды знают, что осталось 7 матчей до конца чемпионата, надо выиграть их все, иначе все будет кончено. И мы собираемся бороться за титул», — цитирует тренера BBC.

«Манчестер Сити» с 74 очками остался на 1-м месте, а «Ливерпуль» идет вторым и отстает на 1 очко.