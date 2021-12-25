Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, почему любит Рождество.

«Мне нравится, что от Рождества все ожидают одного и того же. Мы все хотим быть вместе с нашими близкими. В последние годы мы узнали, что им даже не обязательно быть рядом — достаточно звонка в Zoom или чего бы то ни было еще.

Думаю, один из самых важных навыков — умение ценить удачу, которая у тебя есть в данный момент», — цитирует Клоппа «Ливерпуль».

28 декабря «Ливерпуль» сыграет с «Лестером». Начало — в 23.00 (мск). На данный момент команда Клоппа занимает 2-е место, набрав 41 очко.