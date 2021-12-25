Клопп рассказал, почему любит Рождество
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, почему любит Рождество.
«Мне нравится, что от Рождества все ожидают одного и того же. Мы все хотим быть вместе с нашими близкими. В последние годы мы узнали, что им даже не обязательно быть рядом — достаточно звонка в Zoom или чего бы то ни было еще.
Думаю, один из самых важных навыков — умение ценить удачу, которая у тебя есть в данный момент», — цитирует Клоппа «Ливерпуль».
28 декабря «Ливерпуль» сыграет с «Лестером». Начало — в 23.00 (мск). На данный момент команда Клоппа занимает 2-е место, набрав 41 очко.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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