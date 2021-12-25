«Эвертон» сохраняет большой интерес к Головину. На трансфере россиянина настаивает Бенитес
«Эвертон» продолжает сохранять интерес к полузащитнику «Монако» Александру Головину. На трансфере россиянина настаивает главный тренер «ирисок» Рафаэль Бенитес, сообщает The Atletic.
Также клуб из Ливерпуля проявляет интерес к Шону Лонгстаффу, у которого следующим летом истекает срок действия контракта с «Ньюкаслом».
Недавно Головин не попал в заявку «Монако» на матч 19-го тура лиги 1 с «Ренном» (2:1), хотя еще был в списке футболистов, которые готовились к игре. По данным «СЭ», его тест на коронавирус дал сомнительный результат. В клубе решили не рисковать и оставили Головина вне команды.
Следующий матч «Монако» проведет с «Кевийи» в рамках 1/16 финала Кубка Франции. Встреча состоится 2 января.
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