Клопп о непопадании «Ливерпуля» в Лигу чемпионов: «Никто из игроков не говорил мне про уход»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о том, как игроки отреагировали на непопадание клуба в Лигу чемпионов.

«Я никогда не понимал этого: «Мы не квалифицировались в Лигу чемпионов, мне надо играть в Лиге чемпионов, поэтому я ухожу». Я ответственен за этот провал, поэтому вы не должны покидать клуб. Никто не говорил мне про уход», — приводит слова Клоппа Daily Mail.

«Ливерпуль» с 66 очками занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ и примет участие в Лиге Европы.