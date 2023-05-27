Моутинью покинет «Вулверхэмптон»

Полузащитник «Вулверхэмптона» Жоау Моутинью покинет клуб, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, главный тренер «волков» Хулен Лопетеги подтвердил, что в ближайшее время клуб сделает объявление об уходе 36-летнего португальца.

Моутинью выступает за «Вулверхэмптон» с 2018 года. В текущем сезоне на счету полузащитника 36 матчей, в которых он сделал две результативные передачи.