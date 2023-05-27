Моутинью покинет «Вулверхэмптон»
Полузащитник «Вулверхэмптона» Жоау Моутинью покинет клуб, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По сведениям источника, главный тренер «волков» Хулен Лопетеги подтвердил, что в ближайшее время клуб сделает объявление об уходе 36-летнего португальца.
Моутинью выступает за «Вулверхэмптон» с 2018 года. В текущем сезоне на счету полузащитника 36 матчей, в которых он сделал две результативные передачи.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|37
|28
|5
|4
|94-32
|89
|
2
|Арсенал
|37
|25
|6
|6
|83-43
|81
|
3
|МЮ
|37
|22
|6
|9
|56-42
|72
|
4
|Ньюкасл
|37
|19
|13
|5
|67-32
|70
|
5
|Ливерпуль
|37
|19
|9
|9
|71-43
|66
|
6
|Брайтон
|37
|18
|8
|11
|71-51
|62
|
7
|Астон Вилла
|37
|17
|7
|13
|49-45
|58
|
8
|Тоттенхэм
|37
|17
|6
|14
|66-62
|57
|
9
|Брентфорд
|37
|14
|14
|9
|57-46
|56
|
10
|Фулхэм
|37
|15
|7
|15
|54-51
|52
|
11
|Кр. Пэлас
|37
|11
|11
|15
|39-48
|44
|
12
|Челси
|37
|11
|10
|16
|37-46
|43
|
13
|Вулверхэмптон
|37
|11
|8
|18
|31-53
|41
|
14
|Вест Хэм
|37
|11
|7
|19
|41-53
|40
|
15
|Борнмут
|37
|11
|6
|20
|37-70
|39
|
16
|Нот. Форест
|37
|9
|10
|18
|37-67
|37
|
17
|Эвертон
|37
|7
|12
|18
|33-57
|33
|
18
|Лестер
|37
|8
|7
|22
|49-67
|31
|
19
|Лидс
|37
|7
|10
|20
|47-74
|31
|
20
|Саутгемптон
|37
|6
|6
|25
|32-69
|24
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
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16 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|28.05
|18:30
|
Арсенал – Вулверхэмптон
|- : -
|28.05
|18:30
|
Астон Вилла – Брайтон
|- : -
|28.05
|18:30
|
Брентфорд – Ман. Сити
|- : -
|28.05
|18:30
|
Челси – Ньюкасл
|- : -
|28.05
|18:30
|
Кр. Пэлас – Нот. Форест
|- : -
|28.05
|18:30
|
Эвертон – Борнмут
|- : -
|28.05
|18:30
|
Лидс – Тоттенхэм
|- : -
|28.05
|18:30
|
Лестер – Вест Хэм
|- : -
|28.05
|18:30
|
МЮ – Фулхэм
|- : -
|28.05
|18:30
|
Саутгемптон – Ливерпуль
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|36
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|28
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|20
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|16
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|11
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|27
|2
|7
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|35
|1
|11
|
|
Абдулай Дукуре
Эвертон
|24
|1
|6
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