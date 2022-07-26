Клопп рассказал, как относится к переходу Мане из «Ливерпуля» в «Баварию»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о своем отношении к уходу форварда Садио Мане в «Баварию».

30-летний Мане перешел в «Баварию» в начале июля, портал Transfermarkt.com оценивает сделку в 32 миллиона евро. Сумма может вырасти до 41 миллиона евро благодаря бонусам.

«Мане и его агент сказали мне, что Садио ищет новый вызов. Если это происходит достаточно рано, как в этом случае, если агент и футболист ведут работу, а клуб, в который они хотят, готов к переговорам, то все идет правильно.

После всего этого ты благодаришь игрока с максимальным уважением. Я очень уважаю Мане и желаю ему всего наилучшего. С его телом он может играть до 38-39 лет. «Бавария» получила очень хорошего футболиста. Мы хотим использовать пример Мане в будущем. Иногда нужны изменения в отношениях, это нормально. Садио захотел перемер, мы отреагировали, теперь обе стороны стараются получить как можно больше пользы из этой ситуации. Конечно, мы будем скучать по Мане и с человеческой, и со спортивной точки зрения, но я абсолютно нормально отношусь к его уходу», — приводит Goal слова Клоппа.

Мане выступал за «Ливерпуль» с июля 2016 года. Вместе с командой он стал чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, а также обладателем Суперкубка УЕФА, Кубка и Суперкубка Англии и Кубка английской лиги.