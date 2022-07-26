Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 07:14

Клопп рассказал, как относится к переходу Мане из «Ливерпуля» в «Баварию»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о своем отношении к уходу форварда Садио Мане в «Баварию».

30-летний Мане перешел в «Баварию» в начале июля, портал Transfermarkt.com оценивает сделку в 32 миллиона евро. Сумма может вырасти до 41 миллиона евро благодаря бонусам.

«Мане и его агент сказали мне, что Садио ищет новый вызов. Если это происходит достаточно рано, как в этом случае, если агент и футболист ведут работу, а клуб, в который они хотят, готов к переговорам, то все идет правильно.
После всего этого ты благодаришь игрока с максимальным уважением. Я очень уважаю Мане и желаю ему всего наилучшего. С его телом он может играть до 38-39 лет. «Бавария» получила очень хорошего футболиста. Мы хотим использовать пример Мане в будущем. Иногда нужны изменения в отношениях, это нормально. Садио захотел перемер, мы отреагировали, теперь обе стороны стараются получить как можно больше пользы из этой ситуации. Конечно, мы будем скучать по Мане и с человеческой, и со спортивной точки зрения, но я абсолютно нормально отношусь к его уходу», — приводит Goal слова Клоппа.

Мане выступал за «Ливерпуль» с июля 2016 года. Вместе с командой он стал чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, а также обладателем Суперкубка УЕФА, Кубка и Суперкубка Англии и Кубка английской лиги.

Источник: https://www.goal.com/en/news/liverpool-boss-klopp-lifts-lid-on-mane-transfer-to-bayern/blt6115a0d2e9d84a01
Садио Мане
Футбол
ФК Бавария
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Шелковица: польза и вред для организма
Российские судьи опять погрязли в скандалах. Прошло всего два тура РПЛ, а против арбитров ополчились все
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Фулхэм» объявил о переходе Соломона. Он приостановил контракт с «Шахтером»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
3
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
4
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
5
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
6
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
7
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
8
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
10
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
11
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
13
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
14
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
15
 Саутгемптон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
17
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
18
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
19
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
20
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
5.08 22:00
Кр. Пэлас – Арсенал
 - : -
6.08 14:30
Фулхэм – Ливерпуль
 - : -
6.08 17:00
Борнмут – Астон Вилла
 - : -
6.08 17:00
Лидс – Вулверхэмптон
 - : -
6.08 17:00
Ньюкасл – Нот. Форест
 - : -
6.08 17:00
Тоттенхэм – Саутгемптон
 - : -
6.08 19:30
Эвертон – Челси
 - : -
7.08 16:00
Лестер – Брентфорд
 - : -
7.08 16:00
МЮ – Брайтон
 - : -
7.08 18:30
Вест Хэм – Ман. Сити
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости