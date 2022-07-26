Клопп рассказал, как относится к переходу Мане из «Ливерпуля» в «Баварию»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о своем отношении к уходу форварда Садио Мане в «Баварию».
30-летний Мане перешел в «Баварию» в начале июля, портал Transfermarkt.com оценивает сделку в 32 миллиона евро. Сумма может вырасти до 41 миллиона евро благодаря бонусам.
«Мане и его агент сказали мне, что Садио ищет новый вызов. Если это происходит достаточно рано, как в этом случае, если агент и футболист ведут работу, а клуб, в который они хотят, готов к переговорам, то все идет правильно.
После всего этого ты благодаришь игрока с максимальным уважением. Я очень уважаю Мане и желаю ему всего наилучшего. С его телом он может играть до 38-39 лет. «Бавария» получила очень хорошего футболиста. Мы хотим использовать пример Мане в будущем. Иногда нужны изменения в отношениях, это нормально. Садио захотел перемер, мы отреагировали, теперь обе стороны стараются получить как можно больше пользы из этой ситуации. Конечно, мы будем скучать по Мане и с человеческой, и со спортивной точки зрения, но я абсолютно нормально отношусь к его уходу», — приводит Goal слова Клоппа.
Мане выступал за «Ливерпуль» с июля 2016 года. Вместе с командой он стал чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, а также обладателем Суперкубка УЕФА, Кубка и Суперкубка Англии и Кубка английской лиги.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5.08
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
|
МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -