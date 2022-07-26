Форвард «Бордо» Мара подписал контракт с «Саутгемптоном» на 4 года
«Саутгемптон» объявил о завершении трансфера форварда «Бордо» Секу Мара.
Английский клуб подписал контракт с 19-летним французом на 4 года.
Клуб объявлял о принципиальной договоренности по сделке с «Бордо» на прошлой неделе, теперь стороны окончательно уладили все детали и подписали все бумаги. Портал Transfermarkt.com оценивает сумму трансфера в 13 миллионов евро.
Мара находился в системе «Бордо» с 2017 года. В прошлом сезоне он забил 7 голов и сделал 4 результативных передачи в 36 матчах за команду во всех турнирах.
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2
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
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|0
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20
|Нот. Форест
|0
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|5.08
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
|
МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -
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