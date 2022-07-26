Форвард «Бордо» Мара подписал контракт с «Саутгемптоном» на 4 года

«Саутгемптон» объявил о завершении трансфера форварда «Бордо» Секу Мара.

Английский клуб подписал контракт с 19-летним французом на 4 года.

Клуб объявлял о принципиальной договоренности по сделке с «Бордо» на прошлой неделе, теперь стороны окончательно уладили все детали и подписали все бумаги. Портал Transfermarkt.com оценивает сумму трансфера в 13 миллионов евро.

Мара находился в системе «Бордо» с 2017 года. В прошлом сезоне он забил 7 голов и сделал 4 результативных передачи в 36 матчах за команду во всех турнирах.