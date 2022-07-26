«Фулхэм» объявил о переходе Соломона. Он приостановил контракт с «Шахтером»
Нападающий «Шахтера» Манор Соломон проведет сезон-2022/23 в Англии. 23-летнего футболиста подписал «Фулхэм», вернувшийся в АПЛ, сообщает сайт клуба.
23-летний футболист воспользовался правилом ФИФА и приостановил свой контракт с «горняками» до 30 июня 2023 года. На этот срок рассчитано соглашение игрока с лондонцами.
При этом действующее соглашение Соломона с «Шахтером» истекает в конце 2023 года, поэтому уже следующим летом игрок сможет подписать предварительный контракт с другим клубом.
Манор Соломон выступал за «Шахтер» с 2019 года после трансфера из «Маккаби» (Петах-Тиква). Всего за дончан хавбек из Израиля провел 106 матчей, забил 22 гола и сделал 9 результативных передач во всех турнирах.
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3
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|0
|0
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4
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
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5
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|0-0
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6
|МЮ
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|0
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7
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|0
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8
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9
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10
|Вулверхэмптон
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|0-0
|0
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11
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Пэлас
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|0
|0-0
|0
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13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Фулхэм
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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19
|Борнмут
|0
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|0
|0
|0-0
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20
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
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Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
|
МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
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