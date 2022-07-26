«Фулхэм» объявил о переходе Соломона. Он приостановил контракт с «Шахтером»

Нападающий «Шахтера» Манор Соломон проведет сезон-2022/23 в Англии. 23-летнего футболиста подписал «Фулхэм», вернувшийся в АПЛ, сообщает сайт клуба.

23-летний футболист воспользовался правилом ФИФА и приостановил свой контракт с «горняками» до 30 июня 2023 года. На этот срок рассчитано соглашение игрока с лондонцами.

При этом действующее соглашение Соломона с «Шахтером» истекает в конце 2023 года, поэтому уже следующим летом игрок сможет подписать предварительный контракт с другим клубом.

Манор Соломон выступал за «Шахтер» с 2019 года после трансфера из «Маккаби» (Петах-Тиква). Всего за дончан хавбек из Израиля провел 106 матчей, забил 22 гола и сделал 9 результативных передач во всех турнирах.