Клопп раскрыл секрет успеха "Ливерпуля"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп перед матчем 34-го тура чемпионата Англии против "Челси" отметил, что команда заряжается позитивной энергией от фанатов. По его словам, это помогает "красным" занимать лидирующую позицию в премьер-лиге и претендовать на выход в полуфинал Лиги чемпионов.

- От фанатов исходит позитивная энергия, а команда привыкает находиться на вершине. Все это добавляет уверенности. Мы чувствуем себя единым целым с болельщиками, - приводит Sky Sports слова Клоппа. - Мы не одиноки на нашем пути и пытаемся сохранить мечту. "Челси" - непростой соперник, но у "Ливерпуля" все прекрасно.

Игра между "Ливерпулем" и "Челси" состоится 14 апреля и начнется в 18.30 по московскому времени.