Защитник Томиясу подпишет новый контракт с «Арсеналом»

Защитник «Арсенала» Такэхиро Томиясу продлит контракт с клубом, сообщает Фабрицио Романо.

Японский футболист летом 2021 года подписал контракт с «Арсеналом» до 2025 года, однако теперь, по данным источника, он планирует остаться в клубе на более длительный срок.

Томиясу играл за сборную Японии на Кубке Азии. Вместе с командой он дошел до четвертьфинала, в котором Япония проиграла Ирану (1:2).

В текущем сезоне АПЛ защитник сыграл за «Арсенал» 13 матчей, забил гол и отдал голевую передачу.