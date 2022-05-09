Клопп прокомментировал предстоящий переход Холанна в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на новость о готовящемся переходе нападающего Эрлина Холанна в «Манчестер Сити» дортмундской «Боруссии».

«Если Холанн перейдет в «Сити», это не сделает их слабее. Определенно не сделает.

Я знаю, что сейчас многие будут говорить о деньгах, но этот трансфер выводит все и всех на новый уровень», — цитирует Клоппа ESPN.

Ранее появилась информация, что 21-летний норвежец уже прошел медосмотр в Брюсселе перед переходом в «Манчестер Сити».

Контракт норвежского форварда с «горожанами» будет рассчитан на пять лет, а его еженедельная зарплата составит около 375 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

В сезоне-2021/22 Холанн сыграл за дортмундский клуб 29 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и отдал 8 результативных передач.