«Сандерленд» и «Уикомб Уондерерс» разыграют путевку в чемпионшип

«Сандерленд» в ответном матче полуфинала плей-офф за выход в чемпионшим сыграл вничью с «Шеффилдом Уэнсдей» со счетом 1:1.

Первая встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «черных котов». Таким образом, «Сандерленд» в финале плей-офф за выход в чемпионшип встретится с клубом «Уикомб Уондерерс». Матч пройдет 29 мая и начнется в 22:00 мск.

Ранее напрямую из лиги 1 в чемпионшип вышли «Виган» и «Ротерхэм».