«Астон Вилла» согласовала условия личного контракта с Коутинью

«Астон Вилла» намерена выкупить у «Барселоны» права на полузащитника Филиппе Коутинью. Английский клуб уже договорился по условиям личного контракта с футболистом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в Twitter.

Теперь клуб из Бирмингема должен согласовать сумму трансфера с «Барселоной».

При этом 29-летний полузащитник не входит в планы главного тренера испанского клуба Хави.

Коутинью, который выступает за «Виллу» на правах аренды, принял участие в 15 матчах этого сезона, забил четыре мяча и отдал три голевые передачи.