Тухель прокомментировал ситуацию с новичком «Челси» Саулем
14:01
Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о ситуации с полузащитником Саулем Ньигесом, который редко участвует в играх команды.
После перехода в лондонский клуб он провел только один матч в АПЛ.
«Он был близок к попаданию в стартовый состав. Но я решил его не выпускать, так как нас ожидал матч с соперником, который будет прессинговать. Я мог бы сказать Саулю: «Хорошо, докажи, смог ли ты адаптироваться лучше?» Но я сомневался. Ему не надо это переживать. Я не мог доверить место в основе восьми игрокам, такова реальность. От этого не уйти», — цитирует Тухеля Goal.
26-летний хавбек перешел из «Атлетико» в «Челси» 1 сентября 2021 года. Футболист арендован до конца сезона с правом последующего выкупа.
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