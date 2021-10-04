Тухель прокомментировал ситуацию с новичком «Челси» Саулем

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о ситуации с полузащитником Саулем Ньигесом, который редко участвует в играх команды.

После перехода в лондонский клуб он провел только один матч в АПЛ.

«Он был близок к попаданию в стартовый состав. Но я решил его не выпускать, так как нас ожидал матч с соперником, который будет прессинговать. Я мог бы сказать Саулю: «Хорошо, докажи, смог ли ты адаптироваться лучше?» Но я сомневался. Ему не надо это переживать. Я не мог доверить место в основе восьми игрокам, такова реальность. От этого не уйти», — цитирует Тухеля Goal.

26-летний хавбек перешел из «Атлетико» в «Челси» 1 сентября 2021 года. Футболист арендован до конца сезона с правом последующего выкупа.