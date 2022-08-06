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Сегодня, 07:36

Клопп прокомментировал игру Салаха после его подписания с «Ливерпулем» нового контракта

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о том, как новый контракт форварда Мохамеда Салаха повлияет на его игру.

«Это всем нам дало толчок. Хотя он выглядел отлично на протяжении всей предсезонки. Снял ли новый контракт груз переживаний с Салаха? Я не знаю на 100 процентов, но он в очень хорошей форме и, конечно же, он счастлив быть здесь», — цитирует Клоппа Mirror.

1 июля «Ливерпуль» подписал с Салахом новый контракт, рассчитанный до лета 2025 года.

В субботу, 6 августа, «Ливерпуль» сыграет в 1-м туре АПЛ в гостях с «Фулхэмом». Начало — в 14.30 мск.

Мохамед Салах
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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3
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
4
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
5
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
6
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
7
 Саутгемптон 0 0 0 0 0-0 0
8
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
9
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
10
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
11
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
13
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
14
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
15
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
16
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
17
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
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 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
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 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
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5.08 22:00
Кр. Пэлас – Арсенал
 0 : 2
6.08 14:30
Фулхэм – Ливерпуль
 - : -
6.08 17:00
Борнмут – Астон Вилла
 - : -
6.08 17:00
Лидс – Вулверхэмптон
 - : -
6.08 17:00
Ньюкасл – Нот. Форест
 - : -
6.08 17:00
Тоттенхэм – Саутгемптон
 - : -
6.08 19:30
Эвертон – Челси
 - : -
7.08 16:00
Лестер – Брентфорд
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Габриел Мартинелли

Габриел Мартинелли

Арсенал

 1
П
Александр Зинченко

Александр Зинченко

Арсенал

 1
И К Ж
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 1 0 1
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