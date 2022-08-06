Клопп прокомментировал игру Салаха после его подписания с «Ливерпулем» нового контракта

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о том, как новый контракт форварда Мохамеда Салаха повлияет на его игру.

«Это всем нам дало толчок. Хотя он выглядел отлично на протяжении всей предсезонки. Снял ли новый контракт груз переживаний с Салаха? Я не знаю на 100 процентов, но он в очень хорошей форме и, конечно же, он счастлив быть здесь», — цитирует Клоппа Mirror.

1 июля «Ливерпуль» подписал с Салахом новый контракт, рассчитанный до лета 2025 года.