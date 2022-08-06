Клопп поделился ожиданиями от предстоящего старта сезона АПЛ
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп перед первым туром чемпионата Англии с «Фулхэмом» рассказал о соперниках команды.
«Жду ли я большего от «Сити», «Челси» и «Арсенала»? Конечно, и от «МЮ», «Тоттенхэма» и «Ньюкасла». Считаю, что все эти команды стали сильнее в летнее трансферное окно. Нам же нужно думать больше о себе, мы должны прогрессировать. Хотим быть более доминирующими в плане владения мячом», — цитирует Клоппа пресс-служба клуба.
В субботу 6 августа «Ливерпуль» сыграет в 1-м туре АПЛ в гостях с «Фулхэмом». Начало — в 14.30 мск.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
2
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Кр. Пэлас
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|5.08
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|0 : 2
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
|
МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Габриел Мартинелли
Арсенал
|1
|П
|
|
Александр Зинченко
Арсенал
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|1
|0
|1
|
|
Натаниэл Клайн
Кристал Пэлас
|1
|0
|1
|
|
Бен Уайт
Арсенал
|1
|0
|1
Новости