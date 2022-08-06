Клопп поделился ожиданиями от предстоящего старта сезона АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп перед первым туром чемпионата Англии с «Фулхэмом» рассказал о соперниках команды.

«Жду ли я большего от «Сити», «Челси» и «Арсенала»? Конечно, и от «МЮ», «Тоттенхэма» и «Ньюкасла». Считаю, что все эти команды стали сильнее в летнее трансферное окно. Нам же нужно думать больше о себе, мы должны прогрессировать. Хотим быть более доминирующими в плане владения мячом», — цитирует Клоппа пресс-служба клуба.