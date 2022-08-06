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Сегодня, 07:21

Клопп поделился ожиданиями от предстоящего старта сезона АПЛ

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп перед первым туром чемпионата Англии с «Фулхэмом» рассказал о соперниках команды.

«Жду ли я большего от «Сити», «Челси» и «Арсенала»? Конечно, и от «МЮ», «Тоттенхэма» и «Ньюкасла». Считаю, что все эти команды стали сильнее в летнее трансферное окно. Нам же нужно думать больше о себе, мы должны прогрессировать. Хотим быть более доминирующими в плане владения мячом», — цитирует Клоппа пресс-служба клуба.

В субботу 6 августа «Ливерпуль» сыграет в 1-м туре АПЛ в гостях с «Фулхэмом». Начало — в 14.30 мск.

ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
ФК Челси
Юрген Клопп
0
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
2
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
3
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
4
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
5
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
6
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
7
 Саутгемптон 0 0 0 0 0-0 0
8
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
9
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
10
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
11
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
13
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
14
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
15
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
16
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
17
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
18
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
19
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
20
 Кр. Пэлас 1 0 0 1 0-2 0
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
5.08 22:00
Кр. Пэлас – Арсенал
 0 : 2
6.08 14:30
Фулхэм – Ливерпуль
 - : -
6.08 17:00
Борнмут – Астон Вилла
 - : -
6.08 17:00
Лидс – Вулверхэмптон
 - : -
6.08 17:00
Ньюкасл – Нот. Форест
 - : -
6.08 17:00
Тоттенхэм – Саутгемптон
 - : -
6.08 19:30
Эвертон – Челси
 - : -
7.08 16:00
Лестер – Брентфорд
 - : -
7.08 16:00
МЮ – Брайтон
 - : -
7.08 18:30
Вест Хэм – Ман. Сити
 - : -
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Г
Габриел Мартинелли

Габриел Мартинелли

Арсенал

 1
П
Александр Зинченко

Александр Зинченко

Арсенал

 1
И К Ж
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 1 0 1
Натаниэл Клайн

Натаниэл Клайн

Кристал Пэлас

 1 0 1
Бен Уайт

Бен Уайт

Арсенал

 1 0 1
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