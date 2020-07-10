Клопп подтвердил, что Хендерсон пропустит остаток сезона из-за травмы колена

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о характере травмы полузащитника и капитана команды, Джордана Хендерсона.

— У Джордана лучшая ситуация из худших — да, у него травма колена, но хирургическое вмешательство не потребуется, — цитирует Goal.com Клоппа. — Он пропустит концовку этого сезона, но я настроен оптимистично и надеюсь, что он поможет нам в начале следующего. Хендерсон быстро лечится. Конечно, новости не самые приятные, но это самое лучшее, что могло случиться в данной ситуации.

Хендерсон получил повреждение в матче 34-го тура чемпионата Англии против «Брайтона» (3:1).