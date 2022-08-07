Клопп отметил хорошую игру Нуньеса в матче первого тура АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил игру новичка команды Дарвина Нуньеса. 23-летний футболист забил гол и сделал результативную передачу в матче 1-го тура АПЛ против «Фулхэма» (2:2).

«Он забил сегодня, даже когда мы играли очень плохо. Но представляете, насколько он может быть хорош, если мы начнем играть хорошо? Это было бы очень здорово», — цитирует тренера Anfield Watch.

«Ливерпуль» в июне объявил о подписании контракта с 23-летним Нуньесом. 30 июля он дебютировал за клуб в матче за Суперкубок Англии с «Ман Сити» (3:1) и забил гол.