Тухель прокомментировал победу «Челси» над «Эвертоном» в первом туре АПЛ

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал победу над «Эвертоном» (1:0) в первом туре английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча проходила на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле. Единственный мяч в игре забил полузащитник лондонского клуба Жоржиньо.

«Победа есть победа, и это очень важно, — приводит слова Тухеля BBC. — Мы играли с «Эвертоном» в гостях, и в последние годы нам было трудно набрать здесь очки. Нам есть что улучшить, но это не сюрприз. В большей мере я доволен первым таймом, во втором мы слишком много теряли мяч и не так доминировали».

Тренер отметил, что его подопечным было трудно в плане физики, но они проявили силу духа и отыграли на ноль.

«Некоторые события, которые, возможно, происходят раз в четыре недели, произошли в одной игре. К первому тайму добавили семь минут, ко второму — 10. Это показывает, какой рваной была игра для обеих команд. На это было бы неприятно смотреть», — сказал он.

Во втором туре АПЛ «аристократы» сыграют дома с «Тоттенхэмом», а «ириски» — в гостях против «Астон Виллы».