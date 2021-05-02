Клопп о ван Дейке на Евро-2020: «Нельзя заставлять его играть на турнире»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о возможном выступлении защитника мерсисайдцев Виргила ван Дейка на чемпионате Европы.

«У Виргила травма колена. Я не хочу его удерживать, но нельзя заставлять его играть на Евро. Мы же все понимаем, что для того, чтобы сыграть на таком турнире, нужна подготовка, недели тренировок. Нельзя пропустить 10-11 месяцев, а потом неделю потренироваться и играть в футбол. Это невозможно. Никто не удерживает Виргила, но нельзя форсировать события. Мы говорим об этом с самим ван Дейком, ведь это может повлиять на его карьеру в дальнейшем. Пока непонятно, когда он вернется, но по времени это будет близко к Евро. В любом случае, решать ему», — приводит Goal слова Клоппа.

17 октября 2020 года 29-летний ван Дейк получил разрыв крестообразной связки в матче 5-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном» (2:2). С тех пор голландец не появлялся на поле.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Голландии сыграет в группе с Украиной, Австрией и Северной Македонией.