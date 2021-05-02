Клопп о ван Дейке на Евро-2020: «Нельзя заставлять его играть на турнире»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о возможном выступлении защитника мерсисайдцев Виргила ван Дейка на чемпионате Европы.
«У Виргила травма колена. Я не хочу его удерживать, но нельзя заставлять его играть на Евро. Мы же все понимаем, что для того, чтобы сыграть на таком турнире, нужна подготовка, недели тренировок. Нельзя пропустить 10-11 месяцев, а потом неделю потренироваться и играть в футбол. Это невозможно. Никто не удерживает Виргила, но нельзя форсировать события. Мы говорим об этом с самим ван Дейком, ведь это может повлиять на его карьеру в дальнейшем. Пока непонятно, когда он вернется, но по времени это будет близко к Евро. В любом случае, решать ему», — приводит Goal слова Клоппа.
17 октября 2020 года 29-летний ван Дейк получил разрыв крестообразной связки в матче 5-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном» (2:2). С тех пор голландец не появлялся на поле.
Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Голландии сыграет в группе с Украиной, Австрией и Северной Македонией.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/klopp-warns-van-dijk-must-not-be-forced-into-netherlands/1tbwhr4o65tqo1mk0e2xf5t61m
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