Главный тренер сборной Бельгии может возглавить «Тоттенхэм»
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес может возглавить «Тоттенхэм», сообщает The Sun.
По информации источника, специалист может начать работу в английском клубе после чемпионата Европы, который пройдет с 11 июня по 11 июля.
Мартинес возглавляет сборную Бельгии с 2016 года. Ранее специалист работал в «Эвертоне», «Уигане» и «Суонси».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.thesun.co.uk/sport/football/14825817/martinez-tottenham-spurs-levy-manager/
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю