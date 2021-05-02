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Главный тренер сборной Бельгии может возглавить «Тоттенхэм»

08:32
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Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес может возглавить «Тоттенхэм», сообщает The Sun.

По информации источника, специалист может начать работу в английском клубе после чемпионата Европы, который пройдет с 11 июня по 11 июля.

Мартинес возглавляет сборную Бельгии с 2016 года. Ранее специалист работал в «Эвертоне», «Уигане» и «Суонси».

Дополнительная информация:

https://www.thesun.co.uk/sport/football/14825817/martinez-tottenham-spurs-levy-manager/

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