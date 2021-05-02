Тухель похвалил Хаверца за игру с «Фулхэмом»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель отметил игру Кая Хаверца в матче 34-го тура чемпионата Англии с «Фулхэмом» (2:0).

«Ему по-прежнему еще есть над чем работать, но сегодня я полностью доволен им. Его вклад в итоговый результат оказался решающим. Сегодня они с Тимо действовали впереди при поддержке Мейсона и Хакима. Он был вовлечен во все опасные атаки и ситуации. Для меня он является отличным примером отношения к делу, поскольку во вторник он был одним их тех, кто не вышел в старте. Тем не менее, сегодня он играл не с мыслями о том, что наконец-то он понадобился команде, мог бы получить больше времени в Мадриде или вынужден играть только против соперников уровня «Фулхэма». Он продемонстрировал абсолютный профессионализм», — приводит официальный сайт «Челси» слова Тухеля.

Хаверц сделал дубль в матче с «Фулхэмом». Всего на счету 21-летнего немца 8 голов и 8 результативных передач в 40 матчах за «синих» в сезоне-2020/21.