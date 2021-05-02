Тухель похвалил Хаверца за игру с «Фулхэмом»
Главный тренер «Челси» Томас Тухель отметил игру Кая Хаверца в матче 34-го тура чемпионата Англии с «Фулхэмом» (2:0).
«Ему по-прежнему еще есть над чем работать, но сегодня я полностью доволен им. Его вклад в итоговый результат оказался решающим. Сегодня они с Тимо действовали впереди при поддержке Мейсона и Хакима. Он был вовлечен во все опасные атаки и ситуации. Для меня он является отличным примером отношения к делу, поскольку во вторник он был одним их тех, кто не вышел в старте. Тем не менее, сегодня он играл не с мыслями о том, что наконец-то он понадобился команде, мог бы получить больше времени в Мадриде или вынужден играть только против соперников уровня «Фулхэма». Он продемонстрировал абсолютный профессионализм», — приводит официальный сайт «Челси» слова Тухеля.
Хаверц сделал дубль в матче с «Фулхэмом». Всего на счету 21-летнего немца 8 голов и 8 результативных передач в 40 матчах за «синих» в сезоне-2020/21.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.chelseafc.com/ru/news/2021/05/01/tuchel-reacts-to--perfect--win-over-fulham-and--decisive--havert
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю