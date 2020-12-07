Клопп — о болельщиках на матче против «Вулверхэмптона»: «У меня были мурашки по коже»
04:47
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча 11-го тура чемпионата Англии против «Вулверхэмптона» (4:0).
«Игра, атмосфера – все было здорово, у меня были мурашки по коже. Мы ждали, когда болельщики вернутся на стадион. Я не думаю, что раньше мы это так ценили. Это было очень трогательно.
Перед игрой было много испытаний – «волки» играют по разным схемам. Я дал ребятам информацию о том, как на них давить. Парни были потрясающе справились с ними – наш лучший результат против «Вулверхэмптона».
Вратарь Келлехер очень зрелый, очень спокойный. Он хорошо играл с мячом и без мяча. Это была незабываемая ночь для него», – приводит слова Клоппа BBC Sport.
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