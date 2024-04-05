«Челси» вырвал победу у «Манчестер Юнайтед» благодаря двум голам Палмера в концовке встречи

«Челси» дома одержал победу над «Манчестер Юнайтед» в матче 31-го тура чемпионата Англии — 4:3.

Первые два гола в этой встрече забили хозяева — на 4-й минуте отличился Конор Галлахер, а на 19-й — Коул Палмер, реализовавший пенальти. В конце первого тайма гости сравняли счет благодаря голам Алехандро Гарначо (34-я минута) и Бруно Фернандеша (39-я). На 67-й минуте Гарначо оформил дубль и вывел «красных дьяволов» вперед.

В добавленное время Палмер во второй раз за игру реализовал 11-метровый и забил гол с игры, тем самым принеся победу своей команде.

«Манчестер Юнайтед» с 48 очками располагается на шестом месте в турнирной таблице АПЛ. «Челси» набрал 43 балла и поднялся на 10-ю строчку. Команда Маурисио Почеттино продлила серию без поражений до шести матчей во всех турнирах.