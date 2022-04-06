Клопп исключил возможность перехода Холанна в «Ливерпуль»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп исключил возможность перехода в его команду нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна.

«Мы будем даже не близко к тому, чтобы попытаться подписать Холанна. Суммы, которые фигурируют в СМИ выглядят просто сумасшедше. Мы не будем иметь отношения к этому трансферу, тут без шансов. Я, честно говоря, не хочу таких сделок. Это совсем не весело», — приводит Sky Sports со ссылкой на Bild слова Клоппа.

По данным немецких СМИ, сумма трансфера Холанна может составить более 300 миллионов евро (включая зарплату футболиста, агентские выплаты и бонусы).

В сезоне-2021/22 Холанн забил 23 гола и отдал 6 результативных передач в 24 матчах за «Боруссию». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 21-летнего норвежца в 150 миллионов евро.