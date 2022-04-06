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Сегодня, 14:30

«Ньюкасл» намерен летом подписать форварда «Реймса» Экитике. Зимой игрок отказался переходить в клуб

Анна Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Реймса» Юго Экитике является главной целью «Ньюкасла» в преддверии летнего трансферного окна, сообщает Football Insider.

Напомним, что в январе 2022 года «сороки» не смогли купить футболиста. Как сообщалось, Экитики решил остаться во французской команде до конца сезона.

По данным Football Insider, «Реймс», вероятно, примет выгодное предложение «Ньюкасла», который предлагает 30 миллионов евро за 19-летнего полузащитника.

В сезоне-2021/22 Экитике провел 24 матча за команду, на его счету 10 голов и четыре результативных передачи. Действующий контракт с «Реймсом» рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://www.footballinsider247.com/sources-critical-update-on-newcastle-united-bid-to-sign-hugo-ekitike-after-talks-held/
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10.03 22:30
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