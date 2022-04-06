«Арсенал» намерен летом продать голкипера Рунарссона

«Арсенал» планирует выставить вратаря Рунара Рунарссона на продажу в летнее трансферное окно, сообщает football.london.

27-летний футболист сейчас находится в аренде в бельгийском «Левене». Рунарссон должен вернуться в «Арсенал» в конце сезона.

По данным источника, клуб летом будет искать постоянного покупателя или другого претендента на исландского вратаря.

В текущем сезоне Рунарссон сыграл 20 матчей за «Левен», в которых пропустил 32 гола.