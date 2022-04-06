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Сегодня, 12:18

«Арсенал» намерен летом продать голкипера Рунарссона

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Арсенал» планирует выставить вратаря Рунара Рунарссона на продажу в летнее трансферное окно, сообщает football.london.

27-летний футболист сейчас находится в аренде в бельгийском «Левене». Рунарссон должен вернуться в «Арсенал» в конце сезона.

По данным источника, клуб летом будет искать постоянного покупателя или другого претендента на исландского вратаря.

В текущем сезоне Рунарссон сыграл 20 матчей за «Левен», в которых пропустил 32 гола.

Источник: https://www.football.london/arsenal-fc/news/arsenals-15m-goalkeeper-set-return-23607181
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 Эвертон 28 7 4 17 30-49 25
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 Уотфорд 30 6 4 20 29-57 22
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 Бернли 28 3 12 13 22-40 21
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Вест Хэм – Саутгемптон
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Ман. Сити – Лестер
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26.12 18:00
Норвич – Арсенал
 0 : 5
26.12 18:00
Тоттенхэм – Кр. Пэлас
 3 : 0
26.12 20:30
Астон Вилла – Челси
 1 : 3
26.12 23:00
Брайтон – Брентфорд
 2 : 0
27.12 23:00
Ньюкасл – МЮ
 1 : 1
23.02 22:45
Ливерпуль – Лидс
 6 : 0
10.03 22:30
Вулверхэмптон – Уотфорд
 4 : 0
6.04 21:30
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Диогу Жота

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Ливерпуль

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Тоттенхэм Хотспур

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Поль Погба

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Манчестер Юнайтед

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Ливерпуль

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И К Ж
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