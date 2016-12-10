23:14 10 декабря | ФУТБОЛ — Англия

Клаудио Раньери: "Сила "Лестера" - в быстрой игре"

0
0
0

Главный тренер "Лестара" Клаудио Раньери после домашней победы в матче 15-го тура чемпионата Англии над "Манчестер Сити" (4:2) отметил, что команде удалось грамотно сыграть с точки зрения тактики. Итальянский специалист также добавил, что сила "Лестера" заключается в быстрой игре.

– Сегодня все увидели истинное лицо "Лестера", – приводит BBC Sports слова Раньери. – Мы показали яркий футбол. В нескольких последних матчах нам не удавалось и близко показать игру, похожую на сегодняшнюю. Команда очень хотела порадовать наших болельщиков, которые поддерживают нас в самых непростых ситуациях. "Лестеру" удалось грамотно сыграть с точки зрения тактики. Мы очень хорошо начали, забив два быстрых мяча, что очень важно. Затем немного сбавили темп, чтобы вновь выстрелить в подходящий момент. Наша сила в быстрой игре. И, конечно, я очень рад за Джейми Варди. После его хет-трика я казал ему: "Добро пожаловать обратно!".

Следующие несколько матчей, которые будут сыграны до Рождества, очень для нас важны, Особенно с учетом того, что мы по-прежнему находимся неподалеку от зоны вылета. У "Лестера" свой стиль игры, и если бы мы его изменили, это было бы нечестно по отношению к нашим болельщикам. Я бы сказал, что стремлюсь совместить итальянскую тактику с английской футбольной культурой.

0
0
0
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Оскорбил Децла на полбилетика...

На что потратят наследство Алексия II?...

Пляски на воде, или просроченные американские пироги...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ