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Кейн — о первом месте «Тоттенхэма» в АПЛ: «Будет еще лучше, если мы останемся там до конца мая»

04:28
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Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн подвел итоги матча 9-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити» (2:0).

«Очень приятно занимать первую строчку в турнирной таблице. Будет еще лучше, если мы останемся там до конца мая. Мы знаем, что впереди долгий путь, но если ты выходишь на первое место, это доказывает, что ты все делаешь правильно. Мы знали, что «Манчестер Сити» будет больше владеть мячом, но в то же время прекрасно понимали, что шанс забить гол обязательно предоставится», — приводит слова Кейна ВВС Sport.

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