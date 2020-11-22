Кейн — о первом месте «Тоттенхэма» в АПЛ: «Будет еще лучше, если мы останемся там до конца мая»
Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн подвел итоги матча 9-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити» (2:0).
«Очень приятно занимать первую строчку в турнирной таблице. Будет еще лучше, если мы останемся там до конца мая. Мы знаем, что впереди долгий путь, но если ты выходишь на первое место, это доказывает, что ты все делаешь правильно. Мы знали, что «Манчестер Сити» будет больше владеть мячом, но в то же время прекрасно понимали, что шанс забить гол обязательно предоставится», — приводит слова Кейна ВВС Sport.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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