Кейн досрочно вернется в расположение «Баварии» из-за травмы

Нападающий сборной Англии Харри Кейн досрочно вернется в расположение «Баварии» из-за травмы, сообщил главный тренер англичан Гарет Саутгейт.

«Харри вернется в Германию, чтобы пройти восстановление из-за повреждения голеностопа. Он не готов выйти на матч с Бельгией, который пройдет во вторник», — приводит Sky Sports слова Саутгейта.

23 марта Кейн пропустил товарищеский матч против Бразилии (0:1), 30-летний форвард не попал в заявку на игру.