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23 марта, 21:19

Саутгейт — о форме сборной Англии: «Это причудливый дизайн, который мог бы сделать Бэнкси»

Виктория Кравченко
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мнением о спорах вокруг флага Святого Георгия на форме Англии.

Ранее Nike представила форму сборной Англии на которой крест святого Георгия выполнен с использованием фиолетового, синего и голубого. Компания назвала это «игривым обновлением».

«Я считаю, что если это не белый флаг с красным крестом, то это не флаг Святого Георгия. Так что, что бы это ни было, это причудливый дизайн, который, я думаю, мог бы сделать Бэнкси или Рубен Дангур», — цитирует Саутгейта Goal.

Он отметил, что это не флаг Святого Георгия.

Сборная Англия сыграет в группе C на Евро-2024 вместе со сборными Сербии, Словении и Дании. Действующим обладателем трофея является сборная Италии.

Турнир пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля этого года.

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«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 28 20 4 4 70-24 64
2
 Ливерпуль 28 19 7 2 65-26 64
3
 Ман. Сити 28 19 6 3 63-28 63
4
 Астон Вилла 29 17 5 7 60-42 56
5
 Тоттенхэм 28 16 5 7 59-42 53
6
 МЮ 28 15 2 11 39-39 47
7
 Вест Хэм 29 12 8 9 46-50 44
8
 Брайтон 28 11 9 8 50-44 42
9
 Вулверхэмптон 28 12 5 11 42-44 41
10
 Ньюкасл 28 12 4 12 59-48 40
11
 Челси 27 11 6 10 47-45 39
12
 Фулхэм 29 11 5 13 43-44 38
13
 Борнмут 28 9 8 11 41-52 35
14
 Кр. Пэлас 28 7 8 13 33-48 29
15
 Брентфорд 29 7 5 17 41-54 26
16
 Эвертон 28 8 7 13 29-39 25
17
 Лутон Таун 29 5 7 17 42-60 22
18
 Нот. Форест 29 6 7 16 35-51 21
19
 Бернли 29 4 5 20 29-63 17
20
 Шеффилд Юн. 28 3 5 20 24-74 14
Результаты / календарь
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38 тур
30.03 15:30
Ньюкасл – Вест Хэм
 - : -
30.03 18:00
Борнмут – Эвертон
 - : -
30.03 18:00
Челси – Бернли
 - : -
30.03 18:00
Нот. Форест – Кр. Пэлас
 - : -
30.03 18:00
Шеффилд Юн. – Фулхэм
 - : -
30.03 18:00
Тоттенхэм – Лутон Таун
 - : -
30.03 20:30
Астон Вилла – Вулверхэмптон
 - : -
30.03 23:00
Брентфорд – МЮ
 - : -
31.03 16:00
Ливерпуль – Брайтон
 - : -
31.03 18:30
Ман. Сити – Арсенал
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 18
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 16
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 15
П
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 10
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 20 1 6
Родри

Родри

Манчестер Сити

 25 1 8
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 20 1 7
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