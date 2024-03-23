Саутгейт — о форме сборной Англии: «Это причудливый дизайн, который мог бы сделать Бэнкси»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мнением о спорах вокруг флага Святого Георгия на форме Англии.

Ранее Nike представила форму сборной Англии на которой крест святого Георгия выполнен с использованием фиолетового, синего и голубого. Компания назвала это «игривым обновлением».

«Я считаю, что если это не белый флаг с красным крестом, то это не флаг Святого Георгия. Так что, что бы это ни было, это причудливый дизайн, который, я думаю, мог бы сделать Бэнкси или Рубен Дангур», — цитирует Саутгейта Goal.

Он отметил, что это не флаг Святого Георгия.

Сборная Англия сыграет в группе C на Евро-2024 вместе со сборными Сербии, Словении и Дании. Действующим обладателем трофея является сборная Италии.

Турнир пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля этого года.