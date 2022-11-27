Каземиро отреагировал на уход Роналду из «МЮ»

Полузащитник сборной Бразилии Каземиро отреагировал на разрыв контракта Криштиану Роналду с «Манчестер Юнайтед» перед чемпионатом мира в Катаре.

«Я не общался с ним после этого. Но Криштиану — очень опытный парень, он знает, что нужно для его карьеры. Конечно игрокам «МЮ», когда футболист уходит. Тем более, когда речь идёт об одном из лучших игроков всех времен. Но Криштиану — взрослый, опытный, он знает, что ему нужно», — цитирует Каземиро Globo.

22 ноября «Манчестер Юнайтед» объявил о расторжении контракта с португальским нападающим Криштиану Роналду.

До этого Роналду дал интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, в котором обвинил «Ман Юнайтед» в предательстве. Нападающий раскритиковал руководство клуба и тренерский штаб, отметив, что не уважает главного тренера команды Эрика тен Хага