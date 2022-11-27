Кевин де Брюйне рассказал, каково играть с Холанном

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне рассказал о совместной игре с нападающим Эрлином Холанном.

«Да как с любым форвардом. Он очень быстрый, впрочем», — рассказал хавбек The Guardian.

21-летний футболист летом перешел в «Сити» за 75 миллионов евро. Холанн в этом сезоне провел за «горожан» 18 матчей, забил 23 гола и отдал 3 результативных передачи.

Его контракт с «Ман Сити» действует до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего норвежца в 170 миллионов евро.