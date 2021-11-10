Кавани рассказал о травме, из-за которой пропустил матч с «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани рассказал о травме, которая помешала ему принять участие в манчестерском дерби. Также уругваец не полетит в сборную Уругвая.

«Проблема была такой. Перед началом сезона у меня было дискомфорт в сухожилии. Это заставило провести пару недель без тренировок. Ситуация улучшалась, но после игры против «Тоттенхэма» боли вернулись.

Это сложная травма. И я решил пройти курс лечения, чтобы не стало хуже, и как можно скорее выздороветь, чтобы быть пригодным для команды и сборной", — цитирует El Observador Кавани.

Нападающий надеется, что скоро снова появится в игре. Следующий матч «Манчестер Юнайтед» проведет против «Уотфорда» в субботу, 20 ноября.