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Кавани рассказал о травме, из-за которой пропустил матч с «Манчестер Сити»

01:47
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани рассказал о травме, которая помешала ему принять участие в манчестерском дерби. Также уругваец не полетит в сборную Уругвая.

«Проблема была такой. Перед началом сезона у меня было дискомфорт в сухожилии. Это заставило провести пару недель без тренировок. Ситуация улучшалась, но после игры против «Тоттенхэма» боли вернулись.

Это сложная травма. И я решил пройти курс лечения, чтобы не стало хуже, и как можно скорее выздороветь, чтобы быть пригодным для команды и сборной", — цитирует El Observador Кавани.

Нападающий надеется, что скоро снова появится в игре. Следующий матч «Манчестер Юнайтед» проведет против «Уотфорда» в субботу, 20 ноября.

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Евгений Козинов все материалы автора

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