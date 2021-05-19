Кавани был в офсайде, но гол засчитан правильно. Объясняем, почему

Эдинсон Кавани забил красивейший гол на 15-й минуте матча 37-го тура чемпионата Англии с «Фулхэмом» (1:1). Его нельзя было засчитывать — нападающий в момент передачи вратаря Давида де Хеа находился за линией офсайда. Но бригада судей зафиксировала взятие ворот и, исходя из обстоятельств, поступила правильно.

Дело в том, что завершающий карьеру арбитра 49-летний Ли Мэйсон и/или его второй ассистент Адриан Холмс посчитали, что после передачи вратаря мяча коснулся еще один игрок «МЮ» — Бруну Фернандеш. А в тот момент Кавани успел выйти из офсайда. Значит, нет оснований, чтобы фиксировать положение «вне игры».

Соответственно, видеоарбитрам, чтобы вмешаться в действия судей и отменить гол, нужно было вместе с реплей-оператором найти такие видеоповторы, которые убеждали бы, что полузащитник не коснулся мяча голеностопом правой ноги.

Есть версия, которая пока не подтверждена официально: у ВАР не было таких повторов, они не могли доказать, что Бруну Фернандеш не сыграл в мяч. Потому они не имели права вмешаться в действия коллег. И единственный выход в такой ситуации — засчитать гол. Что и было сделано.

Не зря те, кто придумал видеоарбитров и внедрил их в футбол, постоянно говорят, что ВАР — не панацея. У видеоассистентов может не оказаться нужного видеоповтора (даже в АПЛ, которую постоянно ставят в пример), у них может пропасть связь с арбитром или отказать аппаратура в ВАР-центре или ВАР-автобусе. Но это не значит, что матч будет остановлен, прекращен и переигран. Игра продолжится, а окончательное решение примет тот судья, кто работает со свистком на поле. Так и произошло вчера в Манчестере. (Александр Бобров)