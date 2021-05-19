Вернер поделился эмоциями от победы «Челси» над «Лестером» в АПЛ

Нападающий «Челси» Тимо Вернер поделился мнением о победе над «Лестером» в матче 37-го тура чемпионата Англии (2:1).

«Первый тайм был для меня зеркалом всего этого сезона. Вроде бы гол, а в итоге нет. Но когда ты молод и скоро сыграешь в финале Лиги чемпионов, это не проблема.

Хорошо, что на стадионе были болельщики. Очень скучали по ним. Сегодня на стадионе было всего 8000 человек, но кричали они очень громко. Играть стало намного веселее, вы увидели это на поле», - приводит слова Вернера Goal.

«Челси» набрал 67 очков и на данный момент занимает третье место в турнирной таблице. У «Лестера» 66 очков и четвертая позиция.

15 мая «Лестер» обыграл «Челси» (1:0) в финале Кубка Англии.