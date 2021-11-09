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Фердинанд призвал уволить Сульшера из «МЮ»

01:43
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд призвал уволить главного тренера Уле Гуннара Сульшера.

Такое заявление Фердинанд сделал во время одного из подкастов после поражения «МЮ» в матче против «Ман Сити». При этом экс-игрок отметил, что его бывший товарищ по команде проделал отличную работу в качестве тренера.

Ранее Sky Sports сообщил, что «Манчестер Юнайтед» не уволит Сульшера до окончания текущего сезона.

«МЮ» с 17 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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Сергей Разин все материалы автора

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