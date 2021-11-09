Фердинанд призвал уволить Сульшера из «МЮ»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд призвал уволить главного тренера Уле Гуннара Сульшера.

Такое заявление Фердинанд сделал во время одного из подкастов после поражения «МЮ» в матче против «Ман Сити». При этом экс-игрок отметил, что его бывший товарищ по команде проделал отличную работу в качестве тренера.

Ранее Sky Sports сообщил, что «Манчестер Юнайтед» не уволит Сульшера до окончания текущего сезона.

«МЮ» с 17 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии.